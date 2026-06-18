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ASSICA celebra 80 anni: export e competitività al centro dell'assemblea annuale

ASSICA celebra 80 anni: export e competitività al centro dell'assemblea annuale

L'andamento del mercato dei salumi italiani, le prospettive dell'export e le sfide poste dallo scenario internazionale sono stati al centro dell'Assemblea annuale di ASSICA, l'Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, che quest'anno celebra l'80° anniversario dalla fondazione. L'incontro h...

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L’andamento del mercato dei salumi italiani, le prospettive dell’export e le sfide poste dallo scenario internazionale sono stati al centro dell’Assemblea annuale di ASSICA, l’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, che quest’anno celebra l’80° anniversario dalla fondazione. L’incontro ha riunito a Roma rappresentanti delle istituzioni e delle imprese per fare il punto su un settore che nel 2025 ha superato i 2,5 miliardi di euro di esportazioni.

Tra i temi affrontati, la crescita sui mercati internazionali, la tenuta dei consumi interni e le criticità legate alla Peste Suina Africana, ai costi dell’energia e alle tensioni geopolitiche. Il presidente di ASSICA, Lorenzo Beretta, ribadisce la necessità di garantire alle imprese italiane condizioni di competitività analoghe a quelle dei principali concorrenti europei, mentre il direttore Davide Calderone richiama l’attenzione sull’impatto delle restrizioni sanitarie e sull’importanza di un contesto internazionale stabile per sostenere lo sviluppo dell’export.

https://www.youtube.com/watch?v=cd8L4nodEBk

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