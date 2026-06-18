Demografia: Giusti (Wind Tre), ‘welfare personalizzato per rispondere a bisogni di tutte le

“Noi di Wind Tre, per ripensare i servizi di welfare aziendale, partiamo sempre dall’ascolto dei bisogni dei nostri dipendenti. Si tratta di esigenze diverse, espresse da persone di tutte le generazioni, che cambiano naturalmente lungo il loro ciclo di vita. Cerchiamo quindi di adattare la nostra offerta proponendo soluzioni semplici e fortemente personalizzabili.

In particolare, quest’anno ci siamo focalizzati sui servizi dedicati ai figli dei dipendenti in età universitaria, offrendo loro sia l’opportunità di migliorare il proprio curriculum e le modalità di presentazione in azienda, sia aprendo le porte delle nostre sedi per permettere loro di scoprire da vicino quali percorsi professionali potrebbero intraprendere coerentemente con i loro studi”.

Con queste parole, Manuela Giusti, People Relations & Compensation Director Wind Tre, è intervenuta alla VI edizione dell’appuntamento annuale, per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese, “La demografia cambia la società”.

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