Tasca (A2A): “40mln di investimenti su Bergamo per economia circolare e transizione energetica”

“Nel 2025 abbiamo investito circa 40 milioni di euro in transizione energetica ed economia circolare, due grandi pilastri della nostra strategia industriale. su queste due direttrici, e l'intendimento è quello di continuare in questa direzione. Bergamo rappresenta una catena di continuità senza ...

“Nel 2025 abbiamo investito circa 40 milioni di euro in transizione energetica ed economia circolare, due grandi pilastri della nostra strategia industriale. su queste due direttrici, e l’intendimento è quello di continuare in questa direzione. Bergamo rappresenta una catena di continuità senza soluzione tra Milano e Brescia, le tre realtà storiche che hanno dato vita a quella che oggi è la realtà di A2A”.

È quanto affermato da Roberto Tasca, Presidente di A2A, in occasione della prese

https://www.youtube.com/watch?v=we3OFmyfsEM