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Tasca (A2A): “40mln di investimenti su Bergamo per economia circolare e transizione energetica”

Tasca (A2A): “40mln di investimenti su Bergamo per economia circolare e transizione energetica”

“Nel 2025 abbiamo investito circa 40 milioni di euro in transizione energetica ed economia circolare, due grandi pilastri della nostra strategia industriale. su queste due direttrici, e l'intendimento è quello di continuare in questa direzione. Bergamo rappresenta una catena di continuità senza ...

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“Nel 2025 abbiamo investito circa 40 milioni di euro in transizione energetica ed economia circolare, due grandi pilastri della nostra strategia industriale. su queste due direttrici, e l’intendimento è quello di continuare in questa direzione. Bergamo rappresenta una catena di continuità senza soluzione tra Milano e Brescia, le tre realtà storiche che hanno dato vita a quella che oggi è la realtà di A2A”.

È quanto affermato da Roberto Tasca, Presidente di A2A, in occasione della prese

https://www.youtube.com/watch?v=we3OFmyfsEM

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