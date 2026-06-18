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Bioplastiche compostabili, opportunità e criticità del settore al centro del 3° forum

Bioplastiche compostabili, opportunità e criticità del settore al centro del 3° forum

Al 3° Forum delle Bioplastiche compostabili organizzato da Assobioplastiche e dal Consorzio Biorepack emergono criticità e opportunità per il comparto: come continuare a creare valore per affrontare la crescente concorrenza internazionale. Questa una delle domande al centro del confronto sullo st...

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Al 3° Forum delle Bioplastiche compostabili organizzato da Assobioplastiche e dal Consorzio Biorepack emergono criticità e opportunità per il comparto: come continuare a creare valore per affrontare la crescente concorrenza internazionale. Questa una delle domande al centro del confronto sullo stato della filiera italiana. Tra le soluzioni identificare ripensare il modello di business, investire maggiormente nell’innovazione e rafforzare l’integrazione con le filiere più dinamiche del Made in Italy.

https://www.youtube.com/watch?v=JP4k8jRk2s4

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