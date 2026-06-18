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Giornalista libanese colpito da scheggie di un drone durante la diretta tv

Giornalista libanese colpito da scheggie di un drone durante la diretta tv

L'esplosione in diretta tv e il reporter ferito. Israele indaga sull'accaduto annunciando che non si trattava di un attacco deliberato.

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La guerra tra Israele ed Hezbollah sta interessando anche il Libano dove si verificano bombardamenti quotidiani che mettono a dura prova la sopravvivenza dei civili che devono fare attenzione agli attacchi bomba che spesso avvengono anche tramite l’utilizzo di droni in quanto più veloci e stabili.

Tra Hezbollah e Israele tensione, Libano terreno di battaglia

Hezbollah e Israele sono nel pieno della guerra che non si ferma nonostante la tregua che sarà firmata domani in territorio svizzero tra USA ed Iran.

L’IDF infatti continua a colpire i territori dove sono presenti i nemici con l’obiettivo di riuscire ad accaparrarseli utilizzando la violenza. Tuttavia spesso questa strategia può avere delle conseguenze impreviste e molto gravi.

Giornalista colpito durante la diretta televisiva

Un giornalista libanese, in diretta televisiva per la propria emittente televisiva è stato protagonista di un’esplosione di un drone vicino a dove trasmetteva.

Il risultato come riporta Il Corriere Della Sera, è che l’uomo è stato colpito dalle scheggie dell’arma che durante l’esplosione si è disintegrata.

Il reporter, Hadi Hoteit, questo è il suo nome, è stato ferito dai detriti ed ha ammesso di essere stato colpito deliberatamente, nonostante stesse indossando caschetto e giubbetto antiproiettile recanti la scritta “Press”.

Da Israele fanno sapere di aver messo l’episodio sotto indagine e di essere interessati a colpire solamente obiettivi militari legati ad Hezbollah.

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