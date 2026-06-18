Selfie pericoloso a Verona: 23enne precipita nell'Adige e viene salvato da un turista

Un selfie finito male vicino all'Arco dei Gavi: un 23enne è caduto nell'Adige, soccorso da un turista 30enne tedesco e poi trasferito all'ospedale Borgo Trento. I dettagli dell'intervento e le circostanze sul posto

Nel primo pomeriggio di oggiun episodio a Verona ha rischiato di trasformarsi in tragedia: un 23enne veronese è caduto nelle acque dell’Adige mentre si stava facendo un selfie nei pressi dell’Arco dei Gavinelle immediate vicinanze del Ponte di Castelvecchio. L’incidente è avvenuto quando il giovane si è sporto oltre il punto di appoggio e ha perso l’equilibrio, finendo in acqua.

Subito dopo la caduta è scattata la reazione di passanti e turisti: un turista tedesco di 30 anni si è tuffato per recuperare il ragazzo, evitando un possibile aggravamento della situazione. In seguito è arrivato anche un gommone con escursionisti che ha caricato entrambi e li ha condotti al ponte più vicino, dove i soccorsi hanno preso in carico la situazione.

Il 23enne, rimasto coscienteè stato poi trasferito con urgenza all’ospedale Borgo Trento per accertamenti e osservazione.

Luogo e dinamica dell’incidente vicino all’Arco dei Gavi

L’episodio si è verificato nella zona storica intorno all’Arco dei Gaviun punto molto frequentato da visitatori per le sue vedute sull’Adige e la vicinanza al Ponte di Castelvecchio.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane si è avvicinato al parapetto per scattare un selfie e, sporgendosi, ha perso l’equilibrio e ha precipitato nel fiume. L’area è caratterizzata da banchine e sponde spesso scivolose, elementi che possono aumentare il rischio in caso di comportamenti imprudenti.

Fattori che hanno influito sulla caduta

La dinamica descritta evidenzia come il comportamento in prossimità dell’acqua e la scelta del punto per la fotografia siano stati fattori determinanti. Il fatto che il giovane fosse in grado di muoversi e che l’intervento del turista e degli escursionisti sia stato rapido ha probabilmente evitato conseguenze più gravi. Il contesto turistico e la presenza di passanti hanno giocato un ruolo fondamentale nel rapido soccorso.

Intervento dei soccorritori e trasporto all’ospedale Borgo Trento

All’arrivo al ponte più vicino, chi ha prestato il primo soccorso ha consegnato il 23enne ai servizi di emergenza. L’operazione di recupero ha visto la collaborazione spontanea di un turista 30enne di nazionalità tedesca, che si è tuffato per portare immediatamente aiuto, e di un gommone di escursionisti che ha facilitato il trasporto fino alla riva. Le successive operazioni mediche hanno portato al trasferimento d’urgenza dell’interessato all’ospedale Borgo Trentodove è stato posto sotto stretta osservazione.

Il ricovero al ospedale Borgo Trento è avvenuto come misura precauzionale per valutare eventuali conseguenze legate alla caduta nell’acqua e all’impatto con le rocce o gli spigoli presenti lungo la riva. Il fatto che il giovane risultasse cosciente ha favorito una gestione più rapida ma non elimina la necessità di accertamenti clinici approfonditi.

Ruolo dei soccorritori improvvisati

La presenza del turista tedesco e degli escursionisti che hanno messo a disposizione un gommone è un elemento centrale della vicenda: la loro azione diretta ha consentito di limitare i tempi di permanenza del 23enne in acqua e di trasferirlo in sicurezza al punto dove i soccorsi ufficiali potevano intervenire. Questo intervento dimostra come, in situazioni di emergenza, la tempestività dei soccorsi improvvisati possa fare la differenza nel ridurre i rischi.

La vicenda segnala anche l’importanza di mantenere comportamenti prudenti in prossimità di corsi d’acqua, specialmente in aree urbane storiche come quella dell’Arco dei Gavi e del Ponte di Castelvecchio, dove il paesaggio attrae molte persone ma può nascondere pericoli.

Non sono emerse altre informazioni ufficiali oltre al trasferimento del giovane al ospedale Borgo Trento e all’intervento del turista 30enne. Le autorità locali e i servizi di soccorso hanno gestito la situazione sul posto immediatamente dopo l’arrivo al ponte, evitando che l’evento degenerasse in un incidente più serio.