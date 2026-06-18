Treni in tilt nella mattinata di oggi, giovedì 18 giugno 2026. Disagi e pesanti ritardi sulla linea AV Napoli-Roma dopo alcuni danneggiamenti ai binari nei pressi di Tora e Piccilli, nel Casertano. La situazione aggiornata.

Danneggiata la linea ferroviaria Napoli-Roma: cosa è successo

Mattinata di forti disagi sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma, dove la circolazione ha subito disagi e pesanti ritardi dopo alcuni danneggiamenti ai binari, da parte di ignoti, nel pressi di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta, come comunicato da Rfi.

Come segnala Infomobilità, i treni AV possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia, con però maggiori tempi di percorrenza.

Danneggiata la linea ferroviaria Napoli-Roma: ritardi spaventosi

Il danneggiamento ai binari tra Tora e Piccilli sta avendo ripercussioni sulla regolarità del traffico ferroviario lungo una delle tratte più trafficate d’Italia, quella appunto tra Napoli e Roma.

I treni AV hanno accumulato ritardi sino a 90 minuti. Tra i convoglio direttamente coinvolti dai rallentamenti ci sono l’AV partito alle ore 6.00 da Firenze Santa Maria Novella e diretto a Napoli Centrale, e quello in partenza da Napoli Centrale delle ore 7.45 con destinazione Milano. Tecnici e operatori sono al lavoro per cercare di ripristinare al più presto la regolare funzionalità della linea.