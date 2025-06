Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Gargnano, sul lago di Garda. Un ciclista di 43 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 100 metri lungo una scarpata e finito nelle acque del lago.

Tragedia a Gargnano nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 giugno 2025, dove un ciclista 43enne ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 100 metri da una scarpata, finendo nelle acque del lago di Garda.

La vittima, parte di un gruppo di tre ciclisti di nazionalità polacca, si sarebbe momentaneamente allontanata dalla carreggiata durante una sosta. In quel frangente, per cause ancora da accertare, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio ed è precipitato lungo un tratto particolarmente impervio della Gardesana, dove la parete rocciosa supera i 90 metri d’altezza. Sarebbero stati i suoi due compagni ad allertare i soccorsi.

Ciclista precipita da una scarpata e finisce nel lago: epilogo drammatico

Sul posto sono intervenute tempestivamente numerose squadre di emergenza: un’automedica, il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco di Salò via terra, i colleghi di Bardolino via lago, e la Guardia Costiera, con l’unità CP 703, che ha individuato il corpo dell’uomo in superficie, ormai privo di vita.

Da Verona si è alzato in volo anche l’elisoccorso, il cui medico è stato verricellato sulla scogliera per constatare ufficialmente il decesso. Un soccorritore marittimo si sarebbe tuffato per recuperare il cadavere, poi trasportato al porto di Gargnano.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Salò, incaricati delle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.