Terribile incidente stradale questa mattina intorno alle ore 6.00 a Camaiore, in provincia di Lucca: scontro tra moto e furgoncino sulla Via Provinciale.

Incidente stradale a Camaiore: scontro tra moto e furgoncino

Questa mattina, 20 giugno 2025, intorno all’alba, c’è stato un terribile incidente stradale a Camaiore, in provincia di Lucca, in Toscana.

Il sinistro è avvenuto per l’esattezza sulla Via Provinciale nella frazione di Capezzano Pianore. Una moto si è scontrata con un furgoncino, per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del 118, oltre alla Polizia municipale.

Incidente a Camaiore, scontro moto-furgoncino: morto 32enne

Questa mattina all’alba c’è stato un terribile incidente a Camaiore, nella frazione di Capezzano Pianore, dove una moto si è scontrata con un furgoncino. Il conducente della moto, un ragazzo di 32 anni, è apparso subito in gravissime condizione a seguito dell’impatto violento. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Versilia, ma purtroppo le sue condizioni erano troppo gravi ed è morto poco dopo l’arrivo in ospedale, nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo. Le cause dell’incidente sono ancora da accertate, le autorità sono giunte sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire l‘esatta dinamica dell’incidente mortale.