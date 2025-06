Un tragico incidente sull’autostrada A22, all’altezza del casello di Bolzano Sud, è costato la vita a Tobias Tappeiner, 24 anni, maestro di tennis originario dell’Alto Adige. Ecco chi era la vittima.

Incidente mortale in A22: le indagini in corso

La sottosezione della Polizia Stradale di Vipiteno ha avviato gli accertamenti sull’incidente mortale avvenuto sull’autostrada del Brennero.

Le indagini, supportate anche dall’analisi delle immagini di videosorveglianza, puntano a chiarire le cause che hanno portato Tobias Tappeiner a percorrere contromano quel tratto di strada.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe trascorso la serata a una festa tra amici, organizzata a Castel Firmiano. Al momento del tragico impatto, avvenuto intorno alle 5 del mattino nei pressi del casello di Bolzano Sud, si trovava da solo in auto.

Il giovane si è scontrato con un’auto su cui viaggiava una famiglia altoatesina. I cinque occupanti dell’altra vettura sono stati ricoverati; tre di loro, il padre e i figli di 11 e 14 anni, versano in condizioni serie con prognosi riservata.

Incidente mortale in A22, la vittima è Tobias Tappeiner: era l’ex rivale di Sinner

Tobias Tappeiner, 24 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale lungo l’autostrada del Brennero. Il giovane, un tempo promessa del tennis regionale e già avversario di Jannik Sinner nelle categorie giovanili, viaggiava contromano sulla carreggiata sud nei pressi dello svincolo di Bolzano Sud, quando si è verificato un violento impatto frontale con una vettura su cui si trovava una famiglia di Varna.

Allenatore presso la scuola tennis del circolo di via Martin Knoller a Bolzano, giocava in Serie B1 con il TC Bolzano. Sin da giovane aveva condiviso tornei e trasferte con Jannik Sinner e nel 2014, durante un torneo Under 12 a Bressanone, era riuscito a batterlo con il punteggio di 7-6, 6-3.

Una fotografia pubblicata sui social nel 2022 li ritraeva sorridenti dopo un match, a testimonianza di una relazione sportiva e umana nata sui campi dell’Alto Adige.

Tappeiner era considerato un talento genuino, apprezzato per la sua dedizione e per il suo carattere solare. Il direttore sportivo del TC Bolzano, Stefan Laimer, lo ha ricordato come un ragazzo sempre sorridente e ironico, capace però di trasformarsi in campo in un vero lottatore, determinato e mai arrendevole.