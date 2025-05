Incidente stradale questa mattina a Formia, in provincia di Latina, dove un camion ha imboccato al rotonda in contromano e scontrandosi con un auto.

Formia, incidente stradale nella rotonda: camion in contromano, traffico in tilt

Questa mattina, 27 maggio 2025, si è verificato un incidente stradale a Formia, in provincia di Latina. Un camion ha imboccato, per cause ancora da chiarire, la rotonda in contromano, scontrandosi poi con un auto, una Fiat Panda che procedeva regolarmente.

Il traffico è rimasto bloccato, ci sono stati disagi e forti rallentamenti nel tratto Roma-Napoli oltre che nel centro cittadino. Come detto si sta indagando per capire come mai il camion, proveniente da Via Matteotti, ha imboccato contromano la rotonda.

Formia, incidente stradale nella rotonda: ci sono feriti

Il camion che a Formia ha imboccato la rotonda contromano ha poi impattato contro una Fiat Panda che viaggiava regolarmente. Il conducente dell’auto è rimasto ferito a seguito dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e anche i Vigili del Fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell’auto sarebbe riuscito a evitare lo scontro frontale.