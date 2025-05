Un pomeriggio tragico sulla via Ardeatina

Nel primo pomeriggio di oggi, un grave incidente stradale ha scosso la comunità locale sulla via Ardeatina, precisamente al chilometro 16. Un uomo ha perso la vita in seguito a un impatto violento della sua autovettura contro un albero. Gli altri quattro occupanti del veicolo sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche, tutti in codice rosso.

Questo evento drammatico ha suscitato preoccupazione e tristezza tra i residenti della zona, evidenziando ancora una volta i pericoli delle strade.

Intervento tempestivo dei soccorsi

La sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Roma ha ricevuto la chiamata d’emergenza alle , attivando immediatamente la squadra di Pomezia. All’arrivo sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno trovato l’autovettura gravemente danneggiata e i passeggeri intrappolati tra le lamiere. Con l’ausilio del personale del 118, i vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente per liberare le vittime e fornire le prime cure necessarie. Il trasporto dei feriti verso l’ospedale è avvenuto con urgenza, sottolineando la gravità delle loro condizioni.

Le indagini in corso

La polizia urbana è intervenuta sul posto per gestire la situazione e ha chiuso la via Ardeatina fino al termine dei rilievi stradali. Le autorità stanno ora conducendo un’indagine approfondita per determinare le cause esatte dell’incidente. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto l’auto viaggiare a velocità sostenuta prima dell’impatto, ma saranno necessarie ulteriori verifiche per confermare queste informazioni. La comunità attende con ansia aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulle cause di questo tragico evento.