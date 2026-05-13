Quattro giovani ritrovate in buone condizioni vicino a Leonessa: l'intervento del soccorso alpino

Quattro giovani escursioniste sono state recuperate in buone condizioni dopo un'operazione di ricerca coordinata nella zona montana tra Leonessa e Poggio Bustone, confermata dal Soccorso alpino

Nella vasta area montana tra Leonessa e Poggio Bustone, in provincia di Rieti, quattro ragazze disperse sono state ritrovate e risultano in buone condizioni di salute. L’esito positivo è stato confermato dal Soccorso alpino, che ha comunicato il recupero dopo un’operazione di ricerca avviata su segnalazione di una struttura ricettiva che non aveva ricevuto notizie dalle giovani attese per la sera.

La segnalazione ha fatto scattare immediatamente le ricerche in una zona caratterizzata da folta vegetazione e numerosi sentieri. All’intervento hanno partecipato più corpi: vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, Guardia di Finanza e il Soccorso alpino, che hanno concentrato le operazioni sui tratti più impervi e difficili da raggiungere.

Le operazioni di soccorso

Le attività di ricerca si sono sviluppate con modalità diverse, combinando squadra a terra e l’utilizzo delle conoscenze locali sui percorsi. Il lavoro ha previsto la suddivisione dell’area in settori, con squadre incaricate di ispezionare sentieri e zone boschive dove la visibilità è limitata. Il Soccorso alpino ha avuto un ruolo chiave nel guidare le operazioni in ambiente montano, specialmente nei tratti più ripidi e difficili da percorrere.

Coordinamento e risorse impiegate

Il coordinamento tra i vari enti è stato essenziale per coprire rapidamente un territorio esteso. Le operazioni hanno sfruttato competenze eterogenee: i vigili del fuoco per l’accesso ai punti più critici, la protezione civile per la logistica e il supporto alla popolazione, i carabinieri e la Guardia di Finanza per i rilevamenti e la sicurezza. Questo modello di ricerca coordinata ha permesso di ottimizzare tempi e risorse, riducendo i rischi per le persone coinvolte.

Caratteristiche del territorio e criticità

La zona interessata è prevalentemente boschiva e attraversata da molteplici sentieri, alcuni dei quali sono ripidi e poco segnalati. Questi elementi aumentano il rischio di disorientamento, soprattutto al tramonto o in condizioni di scarsa visibilità. Il paesaggio locale richiede esperienza nella lettura del percorso e attrezzatura adeguata: in questi contesti il ruolo del Soccorso alpino diventa fondamentale per intervenire in sicurezza.

Consigli e buone pratiche per escursionisti

Per evitare situazioni di pericolo è importante seguire alcune buone pratiche: comunicare sempre l’itinerario a familiari o alla struttura ricettiva, mantenere il telefono carico e avere con sé strumenti di orientamento come mappe e bussola, oltre a indossare abbigliamento e calzature idonee. Informarsi preventivamente sui tracciati e sui tempi di percorrenza riduce il rischio di problemi e facilita l’intervento dei soccorsi in caso di necessità.

Esito dell’intervento e ringraziamenti

Il ritrovamento confermato dal Soccorso alpino ha messo fine all’allarme lanciato dalla struttura ricettiva che attendeva l’arrivo delle quattro giovani senza ricevere comunicazioni. Le ragazze sono state trovate vive e in buone condizioni; al momento del recupero non sono state riportate notizie di gravi infortuni. I soccorsi sul campo hanno ricevuto il plauso per l’efficacia dell’intervento e per il coordinamento tra i diversi enti coinvolti.