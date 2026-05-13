Porti, Assiterminal celebra 25 anni: al centro riforma e futuro della portualità italiana

Assiterminal celebra i suoi 25 anni con un’assemblea pubblica alla Camera di Commercio di Roma dedicata al futuro della portualità italiana. Al centro del dibattito la riforma del sistema portuale, la necessità di regole certe, semplificazione normativa e una governance più coordinata. Presenti il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il presidente di Assiterminal Tomaso Cognolato e il presidente della Commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda.
Per il governo anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.
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