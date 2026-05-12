Giornata infermiere, Schillaci ‘professionisti sempre più qualificati”

“È doveroso essere qui oggi per celebrare gli infermieri, professionisti che svolgono un grandissimo lavoro per il Servizio sanitario nazionale. La professione si sta evolvendo. Siamo dalla loro parte. Abbiamo bisogno di personale sempre più qualificato per assicurare migliori cure ai cittadini...

“È doveroso essere qui oggi per celebrare gli infermieri, professionisti che svolgono un grandissimo lavoro per il Servizio sanitario nazionale. La professione si sta evolvendo. Siamo dalla loro parte. Abbiamo bisogno di personale sempre più qualificato per assicurare migliori cure ai cittadini”. Sono le parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto al convegno ‘Un secolo di sapere infermieristico – Nati per prendersi cura, formati per eccellere’, organizzato oggi a Roma dalla Fnopi (Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche) in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere (12 maggio).

Un appuntamento che si è svolto alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

https://www.youtube.com/watch?v=5hk64XTzQnc