Si sarebbe immessa in autostrada per poi dirigersi contromano, provocando in tal modo uno spaventoso incidente. Il dramma si è verificato poco prima delle 5.15

della giornata di domenica 15 giugno ed ha coinvolto diverse persone, con un bilancio drammatico di morti e feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando

sull’accaduto per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti, ma vi è già una prima ipotesi.

Ecco che cosa è successo.

Dramma in A22, auto contromano provoca frontale

Il gravissimo incidente si è verificato sull’autostrada del Brennero a Bolzano e ha coinvolto anche tre bambini rispettivamente di 8, 11 e 14 anni. Sul posto oltre

a diverse ambulanze sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale e squadre dei vigili del fuoco permanenti di Bolzano. Le operazioni di soccorso non sono

state semplici, si è trattato infatti, in virtù del quantitativo di persone coinvolte, di un intervento particolarmente articolato.

Contromano in autostrada, poi il frontale: la ricostruzione dei fatti

Stando alla ricostruzione dei fatti effettuata successivamente un veicolo sarebbe entrato al casello Bolzano sud sulla carreggiata sud autostradale per poi

dirigersi in direzione nord, procedendo in tal modo contromano. Poco dopo si è verificato lo schianto frontale con un’altra auto. Purtroppo una persona è deceduta a seguito del gravissimo impatto mentre altre cinque sono rimaste ferite: due di esse sono state trasportate agli ospedali di Trento e Bressanone. I tre bambini sono

stati trasportati in elicottero alla clinica universitaria di Innsbruck. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: lunghe code si sono formate sull’A22 ed i veicoli sono stati deviati per diverse ore sulla vicina statale del Brennero.