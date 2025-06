A Lido degli Estensi, sulla costa Ferrarese, ieri pomeriggio, 14 giugno 2025, si è consumata una tragedia: un ragazzi di 16 anni è infatti morto annegato dopo essersi tuffato e aver salvato due bagnanti in difficoltà.

Dramma nel Ferrarese: 16enne eroe si tuffa per salvare due bagnanti ma annega

Tragedia ieri pomeriggio, 14 giugno 2025, a Lido degli Estensi, Ferrara.

Un ragazzo di 16 anni, Aymane Ed Dafali, è morto annegato. Il giovane era di origini magrebine ma viveva da tre anni in provincia di Rovigo e stava trascorrendo un sabato pomeriggio con gli amici su un pedalò. A un certo punto si sono avvicinati al canale Logonovo, considerato molto pericoloso e non balneabile. Lì c’era una coppia in difficoltà. I ragazzi hanno subito cercato di richiamare il bagnino ma, Aymane, ha deciso, spinto dal coraggio, di tuffarsi per cercare di salvarli. Il giovane è però subito scomparso dalla vista dei suoi amici.

16enne annega per salvare due bagnanti: a nulla sono serviti i soccorsi

Sentendo le urla, i bagnini sono subito corsi in acqua e sono riusciti a mettere in sicurezza la coppia di fidanzati, mentre sono riusciti a recuperare il corpo di Aymane Ed Dafali solamente una ventina di minuti dopo. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo, il giovane è morto annegato. Al momento non è stato aperto alcun fascicolo, la salma del 16enne è a disposizione delle autorità per l’eventuale autopsia. Sotto shock gli amici e la famiglia di Aymane.