Fondi, un bambino muore in piscina: il piccolo Luigi Maggiacomo perde la vita dopo un malore. La procura di Latina ha disposto un’autopsia per chiarire le cause di questa tragica morte.

Era una giornata come tante, una di quelle che sembrano perfette per trascorrere qualche ora di tranquillità. Luigi Maggiacomo, un bimbo di soli tre anni, muore in piscina. Si trovava insieme alla sua famiglia a Fondi, presso il centro sportivo Sport Village, una piscina conosciuta soprattutto dalle famiglie della zona.

Bambino muore in piscina: una giornata di svago che si trasforma in tragedia

Ma quella che doveva essere una giornata di svago si è trasformata in un incubo che ha lasciato tutti senza parole.

Era più o meno le 17.30 quando il piccolo, mentre giocava con altri bambini nella piscina per più piccoli, ha cominciato a sentirsi male. Prima ha avuto un rigurgito e poi ha perso conoscenza. L’istruttore, che lo stava sorvegliando, ha chiamato subito i soccorsi. La situazione era grave, ma nessuno poteva immaginare che sarebbe finita così.

I soccorritori sono arrivati subito, e anche un’eliambulanza è intervenuta per cercare di rianimarlo. Nonostante l’impegno di tutti, quando il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio, purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla e hanno dovuto constatarne il decesso. La notizia ha sconvolto tutti, a partire dalla comunità di Itri, dove la famiglia del piccolo Luigi è molto conosciuta.

Le cause del malore sono ancora un mistero.

Bambino muore in piscina: la procura ordina l’autopsia per chiarire la tragedia

Per fare chiarezza, la procura di Latina ha disposto un’autopsia sul corpicino del bambino, per cercare di capire cosa sia realmente successo. Per ora si sa che non ci sono segni evidenti di altri problemi, ma visto che si trattava di un bambino così piccolo, il dolore per la sua morte è ancora più forte.

La famiglia Maggiacomo è distrutta. Il padre, che gestisce un’azienda agricola a Itri, si è visto portare via il suo bambino in un attimo. Nessuno avrebbe mai pensato che una giornata in piscina potesse finire così. Ogni bambino è un mondo che cresce, con i suoi sogni, le sue risate, le sue scoperte. Ma per Luigi, quei sogni si sono fermati troppo presto.

Ora si attendono ulteriori dettagli, ma ciò che resta è il dolore immenso di una famiglia che ha perso il suo bambino, troppo giovane, troppo presto.