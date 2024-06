Inzago, bambina di 11 anni si sente male in piscina: è in gravi condizioni

Nella mattinata di oggi, lunedì 17 giugno, poco prima delle 11, la bambina di soli 11 anni è stata estratta dalla piscina di un parco acquatico nella provincia di Milano, a Inzago, in arresto cardiocircolatorio.

Il ricovero in codice rosso

Al momento scarseggiano le informazioni riguardo a ciò che è successo all’interno della piscina, non è chiaro se la bambina abbia avuto un malore o se non sia riuscita a nuotare nell’acqua della piscina.

Ciò che è certo è che la bambina è stata vista sul fondo della piscina. Una volta estratta dall’acqua, i primi soccorritori che si trovavano in piscina si sono resi conto che l’11enne si trovava in arresto cardiocircolatorio.

In piscina sono intervenuti i soccorritori dell’Areu 118 che hanno svolto le manovre di rianimazione, hanno poi trasferito la bimba in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in condizioni gravissime e sarebbe in fin di vita.

Le indagini delle forze dell’ordine

Sul posto, il resort Aquaneva, è giunto l’elisoccorso del 118 insieme alla Polizia locale e i Carabinieri. Sul luogo della drammatica vicenda gli agenti delle forze dell’ordine sono intervenute per ricostruire il drammatico evento.

Per ricostruirne l’esatta dinamica e stabilire le eventuali responsabilità da parte di parenti o della struttura, nelle prossime ore verranno ascoltati familiari, testimoni e bagnini.