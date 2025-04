In Cina oltre 160 milioni di visualizzazioni per "l'imperatore della Chiesa", così chiamato il Papa in cinese.

In Cina la morte di Papa Francesco, avvenuta nella mattina di ieri, lunedì 21 aprile 2025, alle ore 7:35, è diventata trend topic sui social. Ebbene sì, la notizia della scomparsa del Pontefice è stata la più cercata.

Morte del Papa, trend sui social in Cina: perché è stata la notizia più cercata?

La morte di Papa Francesco è subito diventata virale sui social in tutta la Cina. Come anticipato in precedenza, la notizia della scomparsa del Pontefice Bergoglio è stata la più ricercata in assoluto per oltre 17 ore. Si sono registrate oltre 160 milioni di visualizzazioni per “l’imperatore della Chiesa”, così chiamato il Papa in cinese, con il suo decesso diventato il trend topic.

I post condivisi sui social in merito alla morte del Papa erano principalmente riferiti alla semplicità e umiltà del Pontefice “degli ultimi”, altri post invece sugli incontri con i potenti della Terra e sulle profezie millenarie.

La notizia della morte sui quotidiani internazionali

Sul Global Times: prima dell’accordo provvisorio Santa Sede-Cina del 2018 sulla nomina congiunta, l’Apcc ordinava i vescovi su indicazione del Pcc nell’ambito dello schema della coesistenza “rispettosa” tra regione rispettosa e partito.

Il Global Times, tabloid nazionalista del Quotidiano del Popolo, ha dedicato un lungo articolo in seconda pagina nella sua versione in mandarino, riconoscendo che con “il mandato di Francesco, i rapporti tra Vaticano e Cina sono migliorati parzialmente”.

Nel settembre del 2018, le parti firmarono l’accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi a Pechino, prorogato per due anni rispettivamente nel 2020 e nel 2022. Nell’ottobre del 2024, il ministero degli Esteri cinese annunciò un’ulteriore estensione “per altri quattro anni”. Sul sito sempre del Global Times, la morte di Papa Bergoglio è la terza notizia più letta.

La morte del Papa dei “semplici” scatena i social cinesi

Su Weibo, l’X mandarino, l’annuncio del decesso di Papa Francesco, da parte della Santa Sede, in base all’esame dei grafici, ha causato un’impennata delle ricerche, registrando un trend topic da oltre 160 milioni di visualizzazioni. Numerosi i post su Jiao Huang (“l’Imperatore della Chiesa”): tra l’apertura verso i più deboli e i numerosi vertici con i leader dei Paesi del mondo, spiccano i post che recuperano Nostradamus e le sue profezie per citare l’arrivo imminente di sciagure.

Il cordoglio della Cina

La Cina ha espresso cordoglio per la morte di Papa Francesco. “Negli ultimi anni, la Cina e il Vaticano hanno mantenuto contatti costruttivi e hanno condotto scambi amichevoli”, è il primo commento del portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, sulla scomparsa di Papa Bergoglio.

La Cina “è disposta a compiere sforzi congiunti con il Vaticano per promuovere il continuo miglioramento delle relazioni” bilaterali, ha aggiunto Guo nel briefing quotidiano.