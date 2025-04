Un addio inaspettato

Alle 7.35 di lunedì 21 aprile, il mondo ha appreso con sgomento della morte di papa Francesco, avvenuta a causa di un ictus celebrale che ha portato a un coma e a un collasso cardiocircolatorio irreversibile. La notizia ha colto di sorpresa milioni di fedeli e non, che hanno seguito con attenzione il pontificato di un uomo che ha saputo rinnovare il messaggio cristiano con un linguaggio semplice e accessibile.

La sua morte ha segnato l’inizio di cinque giorni di lutto nazionale, come deliberato dal Consiglio dei ministri italiano.

Le reazioni e il lutto collettivo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio al pontefice recandosi a Santa Marta, dove si trovava la salma di papa Francesco. La presenza del Capo dello Stato ha sottolineato l’importanza del momento, non solo per la Chiesa cattolica, ma per l’intera nazione. Il rosario, presieduto dal cardinale Mauro Gambetti, ha riunito i fedeli in preghiera a Piazza San Pietro, un luogo simbolo di unità e spiritualità. La comunità cattolica si è unita in un abbraccio collettivo, riflettendo sull’eredità lasciata da un papa che ha sempre cercato di avvicinare la Chiesa alle persone, affrontando temi attuali come la povertà, l’immigrazione e la giustizia sociale.

Le celebrazioni e il futuro della Chiesa

Le celebrazioni funebri di papa Francesco si terranno sabato 26 aprile, con una messa esequiale presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. La liturgia rappresenterà un momento di grande significato per i fedeli, che potranno rendere omaggio a un papa che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. La traslazione della salma dalla Cappella della Domus Sanctæ Marthæ alla Basilica di San Pietro sarà un momento solenne, con la partecipazione di cardinali e dignitari di tutto il mondo. La presenza di leader mondiali, come il presidente francese Emmanuel Macron, evidenzia l’impatto globale di papa Francesco e la sua capacità di unire le persone oltre le differenze culturali e religiose.