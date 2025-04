Terrore in alta quota in Belize: dirotta un aereo, ferisce passeggeri. Epilog...

Terrore in alta quota in Belize: dirotta un aereo, ferisce passeggeri. Epilog...

Un episodio di terrore in volo ha sconvolto il Belize, quando Akinyela Sawa Taylor, un cittadino americano, ha tentato di dirottare un piccolo aereo con a bordo 14 passeggeri. Sotto la minaccia di un coltello, l’uomo ha preso il controllo del volo, seminando il panico tra i presenti. La tragica aggressione si è conclusa con un epilogo drammatico.

Terrore in volo in Belize: dirotta un aereo, ferisce passeggeri

Il 17 aprile, un aereo Cessna Grand Caravan è decollato da Corozal, una città del Belize, con destinazione San Pedro. A bordo c’erano 16 persone, tra cui 14 passeggeri e due membri dell’equipaggio.

Durante il volo, il dirottatore, Akinyela Sawa Taylor, ha preso il controllo del velivolo, costringendo il pilota a cambiare rotta. L’aereo ha sorvolato l’aeroporto internazionale del Belize per due ore, mentre il carburante stava per esaurirsi, prima di atterrare d’emergenza. L’uomo ha minacciato i passeggeri con un coltello e, secondo le fonti locali, avrebbe aggredito tre persone.

Con l’obiettivo di fuggire dal Paese, avrebbe imposto al pilota di cambiare rotta. Tuttavia, la situazione è degenerata quando un altro passeggero ha reagito, affrontando l’aggressore in un gesto di estrema difesa.

Terrore in volo in Belize: dirotta un aereo, ferisce passeggeri. Epilogo drammatico

Uno dei passeggeri ha reagito, sparando all’aggressore e uccidendolo. Il pilota e altri due passeggeri sono rimasti feriti, con uno in gravi condizioni e ricoverato in ospedale. L’aereo, che doveva coprire la breve tratta da Corozal a San Pedro, è atterrato all’aeroporto internazionale Philip Goldson, vicino a Belize City, dove Taylor è stato dichiarato morto all’arrivo in ospedale.

Le autorità hanno confermato che in precedenza a Taylor era stato rifiutato l’ingresso nel Paese. Non è chiaro come l’uomo sia riuscito a salire a bordo dell’aereo con un coltello, bisogna considerare però che le piste di atterraggio più piccole del Belize non sono dotate di un adeguato personale di sicurezza.

Le autorità locali stanno indagando sulle ragioni dietro il dirottamento, mentre l’ambasciata statunitense è stata coinvolta per supportare le indagini.