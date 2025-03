Aereo in fiamme a Denver, atterraggio d'emergenza: la fuga dei passeggeri sul...

Il volo era diretto all'aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth in Texas. Passeggeri costretti a evacuare tra paura e fumo.

Paura a Denver dove un aereo dell’American Airlines ha preso fuoco durante un’operazione di atterraggio di emergenza. Passeggeri disperati in fuga, circondati dal fumo, sull’ala dell’aereo: il video ha fatto il giro del web.

Il volo 1006, dell’American Airlines, diretto dall’aeroporto di Colorado Springs a Dallas Fort Worth, è stato dirottato su Denver ed è atterrato in sicurezza intorno alle 17.15 ora locale, dopo che l’equipaggio ha segnalato forti vibrazioni al motore. E’ quanto ha affermato la Federal Aviation Administration in una dichiarazione.

In una nota, la compagnia aerea ha riferito che tutti i 172 passeggeri e sei membri dell’equipaggio che si trovavano a bordo sono riusciti a lasciare l’aereo e a evacuare usando gli scivoli gonfiabili per raggiungere il suolo in sicurezza all’aeroporto internazionale di Denver.

I feriti

Dodici persone sono state portate in ospedale a seguito dell’atterraggio di emergenza a Denver, per accertamenti medici. Per fortuna a quanto riferito da fonti ufficiali hanno riportato solo ferite lievi.

Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Durante il rullaggio verso il gate, un motore del Boeing 737-800 ha preso fuoco. Le foto e i video pubblicati sui social hanno mostrato i passeggeri in piedi sull’ala dell’aereo nel tentativo di salvarsi mentre il fumo li ha circondati.

Le forze di sicurezza e i vigili del fuoco sono giunti tempestivamente per spegnere l‘incendio e garantire la sicurezza di tutti i passeggeri. Le autorità aeroportuali hanno avviato un’indagine per comprendere la causa dell’incendio e se ci siano stati malfunzionamenti precedenti al volo.

“Ringraziamo i nostri membri dell’equipaggio, il team Den e i primi soccorritori per la loro azione rapida e decisa, con la sicurezza di tutti a bordo e a terra come priorità”, ha affermato American Airlines.