Una collisione nel Mare del Nord, al largo delle coste britanniche, ha coinvolto una petroliera e una nave cargo, con il rischio di un grave inquinamento.

Collisione tra petroliera e nave mercantile al largo del Regno Unito

Le collisioni tra una petroliera e una nave mercantile possono essere causate da vari fattori, tra cui errori umani, condizioni meteorologiche avverse o guasti tecnici. Questi incidenti sono particolarmente pericolosi quando coinvolgono una petroliera, poiché il rischio di incendi o esplosioni è elevato, data la natura infiammabile del carico. Le conseguenze più gravi di una collisione includono danni all’ambiente marino, come fuoriuscite di petrolio, che possono causare gravi danni alla fauna e alla flora marina, e perdite economiche per il settore commerciale.

La petroliera Stena Immaculate è una nave impiegata dal Pentagono. Nel 2023 è stata inclusa nel programma di riserva strategica del governo degli Stati Uniti, con un equipaggio composto esclusivamente da marinai statunitensi. La nave è utilizzata per il rifornimento di carburante alle forze americane presenti in Europa.

Collisione tra petroliera e nave mercantile al largo del Regno Unito: incendio a bordo

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 10 ora locale, le 11 in Italia, come riportato in un comunicato diffuso dalla Guardia Costiera britannica. La collisione tra una petroliera e un mercantile è avvenuta al largo delle coste dell’East Yorkshire, con l’autorità che ha parlato di una “emergenza in corso”.

Al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o rischi di inquinamento. Secondo Sky News UK, sono state segnalate fiamme anche a bordo del cargo M/V Solong, oltre che della petroliera, a seguito dell’impatto.

Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso, supportate da un elicottero decollato da Humberside e da numerose imbarcazioni provenienti dalle località costiere di Skegness, Bridlington, Mablethorpe e Cleethorpes. A queste si aggiungono le unità inviate dalla città portuale di Hull, che sta coordinando le operazioni di salvataggio.