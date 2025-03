Tragedia familiare per il cantautore Gino Paoli, è morto a soli 60 anni il figlio Giovanni. La notizia è stata data dalla famiglia.

Gino Paoli, morto il figlio Giovanni

Giovanni Paoli, primogenito di Gino Paoli e della prima moglie Anna Fabbri, è morto a soli 60 anni venerdì 10 marzo all’ospedale Niguarda di Milano. Nato nel 1964, Giovanni era un giornalista e direttore responsabile presso Dillingernews e caporedattore di Lei Style. In passato, oltre ad aver suonato nella band che accompagnava il padre, ha lavorato anche per alcune riviste Mondadori come Diva e Donna. Da parte del padre Giovanni aveva tre fratelli, Amanda Sandrelli, figlia di Stefania, Nicolò, Tommaso, nati invece dal matrimonio con Paola Penzo. Per quanto riguarda la sua vita privata, Giovanni lascia una compagna e una figlia, Olivia.

Come è morto Giovanni, il figlio di Gino Paoli: l’annuncio della famiglia

A comunicare la morte dei Giovanni Paoli è stata la famiglia del giornalista con un comunicato all’Ansa, in cui ha spiegato anche le cause della morte, a soli 60 anni, dell’uomo. Nel comunicato si legge che Giovanni Paoli è scomparso “presso l’unità coronarica dell’ospedale Niguarda di Milano a seguito di un infarto”. Il papà Gino Paoli in una intervista recente rilasciata a La Repubblica, e anche nel suo libro “Cosa farà da grande. I miei primi 90 anni”, aveva parlato così del suo primogenito: “Giovanni forse è il più accondiscendente dei miei quattro figli. E’ ormai un uomo da quasi sessant’anni e fa il giornalista. E’ in un certo senso altro da me non posso considerarlo più un bambino.”