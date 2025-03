Il mondo del giornalismo sportivo piange la scomparsa di Elio Corno, deceduto a 78 anni, noto per la sua grande passione per l'Inter.

Il mondo del giornalismo sportivo è in lutto per la scomparsa di Elio Corno, venuto a mancare all’età di 78 anni. Famoso volto televisivo e appassionato tifoso dell’Inter, Corno ha ricoperto per anni il ruolo di responsabile della pagina sportiva de Il Giornale. Il suo nome è indissolubilmente legato a Il Processo del lunedì, programma televisivo di cui è stato ospite fisso per lungo tempo.

La notizia della morte di Elio Corno

È stato Alberto Giambruno, telecronista di 7 Gold, a comunicare la triste notizia della scomparsa di Elio Corno. Il giornalista, che aveva collaborato per anni con l’emittente, lascia un vuoto incolmabile nel panorama del giornalismo sportivo e televisivo.

“La serata si chiude con una notizia che non avremmo mai voluto dare. Mai mai mai. Ci lascia Elio Corno. Un consigliere. Uno stimatissimo professionista. Un amico”, ha scritto il giornalista sui social.

Elio Corno sarà ricordato per i suoi celebri balletti ogni volta che l’Inter trionfava, per i suoi scherzosi battibecchi con Tiziano Crudeli e per le sue esultanze indimenticabili nella storica notte del 2010, quando la sua squadra conquistò la Champions League dopo tanti anni di attesa.

Il giornalismo sportivo piange Elio Corno, scomparso a 78 anni

Elio Corno, noto giornalista sportivo, ci ha lasciati all’età di 78 anni. Una carriera interamente consacrata alla passione per il calcio, al giornalismo sportivo e, naturalmente, ai colori nerazzurri. Corno ha ricoperto il ruolo di caporedattore prima de La Gazzetta dello Sport e poi de Il Giornale.

A partire dal 2000, Corno divenne una figura di spicco nel panorama televisivo grazie alle sue frequenti partecipazioni al Processo del Lunedì e a vari talk sportivi lombardi, tra cui l’ultimo, Diretta Stadio su 7 Gold. Grande tifoso dell’Inter, è ricordato con affetto da colleghi e tifosi.

Nel 2002, avviò una collaborazione con Qui studio a voi stadio su Telelombardia e divenne famoso anche per i suoi vivaci confronti con il collega e rivale Tiziano Crudeli, così come con il giornalista romano Franco Melli. Quattro anni fa, era tornato su 7 Gold con Diretta Stadio.