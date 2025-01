Incidente stradale in Tangenziale a Milano, morto il giornalista Fabio Postig...

Fabio Postiglione giornalista del Corriere della Sera ha perso la vita in un incidente stradale la scorsa notte sulla tangenziale di Milano. Il mondo del giornalismo perde una grande firma ma soprattutto muore un padre di famiglia con una vita ancora tutta da vivere.

Fabio Postiglione morto in un incidente stradale, la causa

Postiglione stava viaggiando sulla A51 in direzione Venezia quando sarebbe stato investito da un’auto che proveniva dietro di lui. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

Il giornalista ha perso la vita poco dopo essere arrivato all’Ospedale San Raffaele. Dal 2019 era sposato con la collega e giornalista Mediaset Valentina Trifiletti.

La sua carriera giornalistica

Postiglione si è distinto per la qualità degli articoli e la sue capacità giornalistiche. Aveva iniziato a scrivere nella sua città natale, prima sulle colonne de Il Roma per poi passare al Corriere del Mezzogiorno ed infine al Corriere della Sera, prima come corrispondente dalla Basilicata e dal 2019 nella redazione milanese.

Inoltre ha collaborato con testate come l’AGI e il sitoweb Anteprima24. Dimostrando abilità sia sulla carta stampata che sul web.

Ha focalizzato il suo interesse negli articoli di cronaca giudizaria le sue parole sono state in grado di attirare su di lui l’interesse della Camorra che lo ha più volte minacciato di morte.