Una tragedia ha scosso la palestra di Poirino, dove Martina Gillio, una giovane di 22 anni, è stata colpita da un improvviso malore fatale. Durante una normale sessione di allenamento, Martina ha avvertito un forte mal di testa che poco dopo è sfociato in un arresto cardiaco. La morte è avvenuta in ospedale 24 ore dopo: le autorità stanno ora indagando per chiarire le cause di questa improvvisa tragedia.

Malore improvviso in palestra: Martina è morta a 22 anni

Dopo averla vista accasciarsi a terra, sarebbe stato il fidanzato a chiamare i soccorsi. Il 118 è intervenuto rapidamente, utilizzando il defibrillatore presente in palestra e poi trasferendo Martina in elisoccorso all’ospedale Le Molinette. Nonostante i tentativi, la ragazza non ce l’ha fatta. La Procura ha avviato un’inchiesta per accertare le cause del decesso. Il sindaco Nicholas Padalino ha proclamato cinque giorni di lutto cittadino.

Sui social della palestra è stato pubblicato un messaggio di cordoglio:

“Siamo sconvolti e fortemente provati da ciò che è successo alla nostra Martina, il centro rimarrà momentaneamente chiuso”.

Nella palestra di Poirino dove si allenava Martina Gillio, 22 anni, non sarebbe presente un sistema di aria condizionata, come confermato dal personale della struttura. Al primo piano, numerose finestre vengono aperte per favorire il ricambio d’aria, soprattutto in questi giorni di caldo.

La giovane, originaria di Chieri, si è sentita male durante una sessione in sala pesi. Il personale è intervenuto subito, praticando la rianimazione e usando il defibrillatore, ma le sue condizioni sono subito apparse critiche.

Malore improvviso in palestra, Martina morta a 22 anni: le ipotesi

Dopo 24 ore di agonia, la giovane è deceduta all’ospedale Le Molinette di Torino. Il trainer Giuseppe Altavilla ha ricordato con dolore che Martina aveva iniziato a frequentare la palestra fin da piccola, partecipando ai corsi di danza. Al momento, l’ipotesi più probabile è che il malore improvviso sia stato causato dal caldo, visto che nelle sale della palestra non era presente l’aria condizionata.