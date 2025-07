Il caldo non accenna a diminuire, le temperature roventi di questi giorni stanno purtroppo causando tante vittime, sia in Italia che in altre zone d’Europa: in Spagna, ad esempio, sono già oltre 100 i morti.

Emergenza caldo in Italia: sale a 4 il numero dei morti

E’ allarme caldo in tutta Europa, con la situazione che non accenna a migliorare.

L’ondata di caldo porta con sé anche gravi rischi per la salute, e non solo per anziani, bambini e fragili. Per questo si raccomanda sempre di non uscire nelle ore più calde, di bere molta acqua e mangiare tanta frutta e verdura. In Italia, purtroppo, è salito a 4 il numero delle vittime del caldo, due persone sono morte in Sardegna, ovvero due turisti di 75 e 57 anni, mentre erano in spiaggia, un altro uomo invece, di 70 anni, è stato trovato morto sul proprio tir sull’A4 in un’area di sosta, e infine un anziano è deceduto in ospedale a Genova per grave disidratazione. In Spagna, la situazione è anche peggiore.

Emergenza caldo: in Spagna oltre 100 morti

Come abbiamo visto è salito a 4 il numero dei morti per colpa del gran caldo in Italia di questi giorni. In Spagna siamo già invece a 102 vittime, col caldo che non accenna a diminuire e temperature che superano un pò ovunque i 40 gradi. Dall’inizio del 2025 a oggi in Spagna sono già almeno 380 i morti per colpa del caldo.