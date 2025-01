Un dramma che scuote Niscemi

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove una bambina di soli nove anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 11. La madre, di 36 anni, stava accompagnando i suoi tre figli a scuola quando ha perso il controllo della sua Fiat Panda, finendo fuori strada. A bordo del veicolo si trovavano anche i due fratellini, una bimba di quattro anni e un bimbo di nove, che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi.

Le conseguenze dell’incidente

Le condizioni della piccola vittima sono apparse subito gravissime. Gli operatori del 118 sono intervenuti prontamente, trasportando la bambina al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Nonostante gli sforzi dei medici, la bambina non ce l’ha fatta, lasciando la comunità in uno stato di shock e dolore. La madre, gravemente ferita, è attualmente ricoverata in ospedale, mentre la polizia sta indagando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Le cause dell’incidente

Secondo le prime informazioni, sembra che la donna abbia perso il controllo del veicolo a causa di un manto stradale scivoloso. Le condizioni meteorologiche della zona potrebbero aver contribuito a rendere la strada pericolosa. La polizia locale sta esaminando la situazione per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questa tragedia. La strada provinciale 11, che collega Niscemi con la statale 115, è spesso percorsa da famiglie e studenti, rendendo l’incidente ancora più allarmante per la comunità.