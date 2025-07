Drammatico incidente sulla Statale 131, la principale via di collegamento tra sud e nord Sardegna: un tir si è ribaltato al km 150.

Un tragico incidente ha scosso la Statale 131, fondamentale arteria che collega il sud e il nord della Sardegna. Nella giornata di oggi, un tir si è ribaltato al chilometro 150, provocando gravi conseguenze. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’impatto si è rivelato fatale.

Drammatico incidente sulla Ss131, si ribalta un tir

L’autoarticolato è stato completamente distrutto e il suo carico è finito su tutta la carreggiata della Statale Carlo Felice, rendendo impossibile il transito. Di conseguenza, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, interrompendo il collegamento tra le due estremità dell’isola.

Successivamente è stata riaperta una corsia in direzione Sassari, mentre il traffico verso Cagliari continua a essere deviato su percorsi alternativi per permettere la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza della zona.

Drammatico incidente sulla Ss131, si ribalta un tir: un morto confermato

Il grave incidente si è verificato lungo la Statale 131, l’arteria principale che collega il sud al nord della Sardegna. All’altezza del chilometro 150, un tir si è ribaltato provocando la morte immediata del conducente.

L’autista, un uomo di 48 anni, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo a causa dell’impatto violentissimo e ha riportato numerose ferite gravissime. Nonostante i tempestivi soccorsi e i tentativi di rianimazione sul posto, non è stato possibile salvarlo.