Scontro tra moto e scooter all’ingresso di Gallipoli: 61enne perde la vita in un tragico incidente.

È iniziata con una nuova tragedia della strada la settimana a Gallipoli: lunedì sera un uomo di 61 anni ha perso la vita in un grave incidente, avvenuto all’ingresso della città, su via Lecce. Lo scontro, che ha coinvolto la moto su cui viaggiava insieme alla moglie e uno scooter, si è rivelato fatale per l’uomo.

Incidente fatale tra moto e scooter a Gallipoli: centauro muore sul colpo

Nella tarda serata di ieri, a Gallipoli in via Lecce, si è verificato un incidente tra una moto e uno scooter, le cui cause sono ancora da accertare. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 61 anni, Piero Corchia, che viaggiava su uno dei veicoli insieme alla moglie.

Da una prima ricostruzione, uno dei veicoli stava percorrendo la strada principale mentre l’altro è uscito da una laterale. L’impatto è avvenuto nei pressi della caserma dei carabinieri e del commissariato di polizia, con i militari intervenuti tempestivamente per i rilievi e l’avvio delle indagini volte a chiarire la dinamica dell’incidente.

Incidente fatale tra moto e scooter a Gallipoli: le condizioni dei feriti

Sull’altro scooter viaggiava un giovane originario di Galatone. I tre coinvolti – i due coniugi e il ragazzo – indossavano il casco, ma purtroppo questo non ha evitato l’esito tragico. Piero Corchia è deceduto poco dopo lo scontro, nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale medico del 118.

La moglie di Corchia è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale, così come il giovane centauro, che ha riportato diverse contusioni e traumi. Entrambi sono stati condotti al vicino ospedale “Sacro Cuore di Gesù” per le cure necessarie.