Incidente sulla Romea a Ravenna, muore una coppia: quattro feriti

Terribile incidente stradale questa mattina sulla Romea, a Ravenna: scontro tra camion e diverse auto. Ci sono due morti, marito e moglie, e quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni.

Tragico incidente questa mattina a Ravenna, per l’esattezza sulla Romea all’altezza di Bellocchio, al km 16.

A scontrarsi, per cause ancora da accertare, un camion, quattro auto e un furgone. Il traffico sulla Romea è andato in tilt, anche perché il tratto è stato completamente chiuso in entrambe le direzione per consentire sia l’intervento dei mezzi di soccorso sia delle autorità al fine di effettuare tutti gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Purtroppo due persone hanno perso la vita, mentre altre quattro sono rimaste ferite.

Come abbiamo visto c’è stato un terribile incidente stradale questa mattina sulla Romea a Ravenna, coinvolti un camion, un furgone e quattro auto. L’impatto più violento è stato quello tra il camion e un’Audi Q3, sulla quale viaggiavano marito e moglie di Porto Viro (Rovigo), entrambi morti sul colpo: si chiamavano Rino Vendemiati, 60 anni, noto dj, e Marina Passarella, 55 anni. Quattro persone invece sono rimaste ferite e trasportate agli ospedali di Cesena e Ravenna, in condizioni di media-bassa gravità, escluso l’uomo alla guida del furgone che è stato traportato in codice rosso al Bufalini.