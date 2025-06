Stava camminando lungo la statale 554 quando un’auto è sopraggiunta e lo ha travolto, provocandone la morte. Il drammatico incidente, la cui ricostruzione dettagliata è ancora tutta da effettuare, è avvenuto nelle scorse ore sul tratto stradale di competenza statale che da Cagliari porta ad alcuni centri dell’hinterland, in Sardegna. Sul posto sono intervenute ambulanze, vigili del fuoco forze dell’ordine per effettuare i primi rilievi: in questo modo si è rapidamente riusciti a risalire all‘identità della vittima, che aveva 46 anni.

Morto sulla statale 554: travolto e ucciso da un’auto

Non è ancora del tutto chiaro cosa effettivamente sia accaduto all’altezza dell’incrocio con Settimo San Pietro, sulla statale 554, intorno alle 5 del mattino. Non vi sono dubbi sul fatto che la vittima si trovasse su quel tratto stradale a piedi e stesse camminando lungo la statale ma è possibile che stesse tentando di attraversare la strada anche se questo elemento deve ancora essere chiarito.

In quel momento è transitata un’auto guidata da una donna che ha investito il 46enne scagliandolo a terra, dove è deceduto.

La conducente, una 25enne, si è subito fermata per soccorrere il pedone: sarebbe successivamente risultata positiva al test alcolemico. La vittima è un uomo di nazionalità nigeriana che si trovava ospite di una struttura di Selargius: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla ricostruzione dell’incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Quartu.