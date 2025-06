Dovrà rispondere di omicidio stradale ed omissione di soccorso il pirata della strada responsabile della morte di un 16enne a Mondragone. É stato rintracciato tre giorni dopo l’episodio, dopo lunghe ed ininterrotte ricerche da parte delle forze dell’ordine che hanno raccolto tutta una serie di indizi per riuscire ad individuarlo. Facendo, dopo il suo arresto, una ulteriore orribile scoperta.

Pirata della strada uccide 16enne: la scoperta dopo l’arresto

La persona fermata, responsabile dell’incidente costato la vita ad un 16enne, è un 53enne rintracciato in Umbria. Il giovane, travolto mentre si trovava in motorino dall’auto guidata dal 16enne, ha riportato ferite gravissime ed è deceduto poco dopo l’arrivo al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Oltre al 53enne anche un’altra persona che si trovava con lui risulta al momento indagata dai carabinieri che proseguono le indagini.

Ma ad aggiungere ulteriore rabbia alla famiglia della giovane vittima vi sono le scoperte sul conto della fedina penale del 53enne: l’uomo risulta infatti avere precedenti per camorra ed era stato scarcerato da poco. É un pluripregiudicato e fratello di un collaboratore di giustizia. Probabilmente anche per tali motivi, dopo aver investito il 16enne in scooter si è dato alla fuga. Fuga alla quale le forze dell’ordine hanno però messo fine poche ore fa.