Sono ore di lutto, ma anche di ricerche serrate per individuare il responsabile, per la comunità di Mondragone, travolta dalla notizia della morte di un 16enne

travolto da un’auto che non si è fermata. Il giovane è stato scagliato a terra sbattendo contro un palo dell’illuminazione, rimanendo poi a terra privo di sensi.

Soccorso d’urgenza è deceduto poco dopo in ospedale. É caccia al pirata della strada, la persona alla guida del veicolo che non si è fermata, fuggendo via.

Morto 16enne travolto da un pirata della strada: intero paese in lutto

“Non esistono parole, gesti, silenzi. È un dolore che fa scoppiare mente e cuore. È vuoto. Il mio pensiero va alla famiglia distrutta dal dolore ed a Luigi, un ragazzo meraviglioso della nostra terra”. Lo ha dichiarato il sindaco di Mondragone Francesco Lavagna dopo aver ricevuto la notizia della morte del ragazzo di soli 16 anni. Un aggiornamento medico, il giovane è deceduto in ospedale per le gravissime ferite riportate, che ha gettato nello sconforto e nel lutto l’intera comunità.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del locale reparto territoriale che stanno indagando sull’accaduto, Luigi P., che si trovava in sella ad uno scooter, sarebbe stato travolto da un’auto che non si è fermata, allontanandosi. Un impatto tremendo a causa del quale il ragazzo è stato scagliato a terra sbattendo anche contro un palo della pubblica illuminazione. Il tutto è accaduto nel centro urbano, nel piazzale dello stadio, in via Padule.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: il decesso è sopraggiunto durante la notte, dopo l’arrivo al pronto soccorso della clinica Pinetagrande, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.