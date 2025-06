Un tragico incidente stradale si è verificato nella Riserva naturale della Marcigliana, a Roma nord. Un’auto con quattro persone a bordo si è ribaltata in un terreno, causando la morte immediata di un giovane di 25 anni. Continuano le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e chiarire le cause della tragedia.

Morto 25enne in un tragico incidente: chi era la vittima

Nella notte tra lunedì e martedì, un’auto si è ribaltata all’interno della Riserva naturale della Marcigliana, nella zona nord di Roma, vicino a via di Santa Colomba. A bordo c’erano quattro uomini: uno di loro, il 25enne Sebastian Cosmin Adascalitei, è morto sul colpo. Gli altri tre, feriti, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118.

Il conducente è stato sottoposto ai test per alcol e droga, i cui risultati sono attesi nei prossimi giorni. Le autorità continuano a lavorare per chiarire i dettagli di questa tragica vicenda.

Morto 25enne in un tragico incidente: le prime ipotesi

Secondo le prime ipotesi, il conducente della Jeep Cherokee, un uomo di 38 anni, potrebbe aver perso il controllo del veicolo dopo una brusca sterzata, probabilmente per evitare un branco di cinghiali che attraversava la strada. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso e non si escludono altre cause.

La vettura è stata sequestrata e gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi scientifici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.