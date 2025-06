Un grave incidente a Sabbione ha coinvolto un 27enne trasportato in elicottero in condizioni critiche. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dello scontro.

Un attimo, e la vita cambia per sempre. Sabbione, frazione tranquilla di Reggio Emilia, si è svegliata con il peso di un grave incidente che ha segnato la notte di giovedì 26 giugno. Un giovane uomo di 27 anni è stato investito in via Anna Frank, all’altezza del civico 100, e ora lotta per la vita.

Tra paura e incertezza: la dinamica dell’incidente a Sabbione

Era quasi mezzanotte quando tutto è successo a Sabbione. Un 27enne, camminava o forse era in strada, ma poi quella macchina. L’impatto dell’incidente è stato violento, così grave da richiedere l’intervento immediato del 118. È stato caricato sull’elicottero decollato da Bologna e portato d’urgenza al Maggiore di Parma, nel reparto di rianimazione, dove ora rimane in condizioni critiche.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire cosa sia andato storto. Le cause? Ancora un mistero. La polizia locale è al lavoro, analizzando ogni dettaglio, ogni possibile testimone, ogni traccia. Perché in situazioni così, anche il più piccolo particolare può cambiare tutto.

Un’altra tragedia in mattinata: donne coinvolte in grave sinistro a Sabbioneta

Non è finita qui. Solo poche ore dopo, in via Della Porta, nel comune di Sabbione, un altro grave incidente ha colpito la provincia. Due donne, una di 33 anni alla guida di un’auto, l’altra di 38 che camminava a piedi, si sono trovate coinvolte in uno schianto tragico.

L’investimento è avvenuto vicino allo stabilimento Panguaneta, dove la donna ferita lavora come operaia. Immediati i soccorsi, con ambulanza, automedica e un elisoccorso partito da Brescia che ha trasportato la 38enne agli Spedali Civili. Le sue condizioni sono gravi.

Il conducente dell’auto si è fermato subito, chiamando i soccorsi. Ora i Carabinieri di Sabbioneta e Viadana stanno cercando di capire come tutto sia accaduto, ricostruendo ogni momento di questa nuova tragedia che ha scosso la provincia.