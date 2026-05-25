Ebola, situazione critica in Congo: più di 900 contagi sospetti e oltre 200 vittime

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. L’aumento dei casi sospetti, la diffusione nei Paesi vicini e le difficoltà sanitarie e umanitarie presenti nelle aree colpite stanno rendendo complesso il contenimento del virus, alimentando l’allarme a livello internazionale.

Cresce l’allerta in Africa mentre si intensificano gli aiuti internazionali: “A rischio altri 10 Paesi africani”

L’agenzia sanitaria dell’Africa CDC ha lanciato un allarme anche per altri dieci Paesi africani considerati vulnerabili a una possibile espansione del virus: Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Etiopia, Kenya, Ruanda, Sud Sudan, Tanzania e Zambia. Nonostante l’Oms continui a valutare basso il rischio globale, epidemiologi ed esperti sanitari invitano a non minimizzare la rapidità con cui il focolaio si sta espandendo.

In prima linea nella gestione dell’emergenza operano le squadre di Medici Senza Frontiere, impegnate insieme alle autorità congolesi e all’Oms nel trattamento dei pazienti e nel contenimento dei contagi. La responsabile del progetto Msf a Goma, Valeria Greppi, ha spiegato che la sfida principale consiste non solo nel curare i malati di Ebola e monitorare i loro contatti, ma anche nel garantire l’assistenza sanitaria per altre malattie diffuse nell’area, come malaria, colera e Hiv.

Nelle prossime settimane oltre 50 operatori internazionali raggiungeranno le zone colpite per affiancare circa 480 professionisti locali. L’aggravarsi della situazione sta generando preoccupazione anche fuori dal continente africano. Tra i temi discussi vi è pure la partecipazione della nazionale congolese ai Mondiali del 2026 in Nord America. La FIFA ha dichiarato di seguire attentamente l’evolversi del focolaio, assicurando una collaborazione costante con le autorità sanitarie di Stati Uniti, Canada e Messico, oltre che con l’Oms, per garantire la sicurezza dell’evento sportivo.

Ebola, situazione critica in Congo: più di 900 contagi sospetti e oltre 200 vittime

Continua a peggiorare la situazione legata all’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reso noto che nel Paese sono stati individuati oltre 900 casi sospetti, dei quali 101 confermati. Il focolaio è provocato dal ceppo Bundibugyo del virus Ebola, particolarmente preoccupante perché al momento non esistono vaccini né cure specifiche efficaci.

Le difficoltà umanitarie e il numero crescente di sfollati interni stanno complicando il lavoro delle squadre sanitarie, rendendo più difficile rintracciare i contatti dei contagiati e intervenire tempestivamente sui nuovi casi. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute congolese, i decessi collegati al virus sono saliti a 204 in tre province del Paese, mentre il precedente bilancio dell’Oms parlava di 177 vittime su 750 casi sospetti. L’emergenza sanitaria non riguarda più soltanto il Congo. Anche la vicina Uganda ha registrato nuovi contagi: cinque casi confermati durante l’ultimo fine settimana hanno portato il totale a sette infezioni e a un decesso. Due dei nuovi pazienti sono operatori sanitari impiegati in una clinica privata di Kampala e attualmente ricoverati in strutture specializzate.