Tra Ebola e hantavirus, l'Oms lancia l'allarme: il mondo oggi è più vulnera...

Tra Ebola e hantavirus, l'Oms lancia l'allarme: il mondo oggi è più vulnera...

Rispetto a un decennio fa le infezioni sono più frequenti e più dannose: ecco tutti i dettagli.

Il Global Preparedness Monitoring Board (Gpmb), organismo promosso dall’Oms e dal Gruppo Banca Mondiale, ha lanciato l’allarme, in quanto il mondo oggi sarebbe più vulnerabile alle pandemie.

Tra ebola e hantavirus

Dopo quanto accaduto con il Covid è normale preoccuparsi non appena un virus inizia a circolare. Nonostante, soprattutto per quanto riguarda l’hantavirus, ci sono state tante rassicurazioni da parte degli esperti, un pò di paura rimane anche perché il mondo, oggi, sarebbe più vulnerabile, rispetto a un decennio fa, alle pandemie.

Ma ecco cosa dice il report presentato il Global Preparedness Monitoring Board (Gpmb), organismo promosso dall’Oms e dal Gruppo Banca Mondiale.

Ebola e hantavirus, l’Oms avverte: il mondo è più vulnerabile alle pandemie

Il Global Preparedness Monitoring Board (Gpmb), organismo promosso dall’Oms e dal Gruppo Banca Mondiale ha lanciato l’allarme, affermando che oggi il mondo non è sicuro di fronte alle pandemie, rispetto a un decennio fa.

In un report presentato alla 79esima Assemblea Mondiale della Sanità, gli esperti parlano di un pianeta “non più al sicuro”, segnato da divisioni geopolitiche, sistemi sanitari fragili e accesso diseguale a cure e vaccini. In poche parole il mondo, secondo gli esperti, “è sull’orlo di danni pandemici ancora maggiori” e non dispone degli strumenti necessari per riuscire a prevenire una nuova crisi sanitaria globale.