L'elisoccorso è intervenuto d'urgenza ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: ne è stato dichiarato il decesso

Un incidente dall’epilogo drammatico è avvenuto nelle scorse ore nel nord Italia. Lo schianto si è verificato intorno alle 10.30 nella Bergamasca e ha provocato la

morte di una persona, un centauro che ha riportato ferite incompatibili con la vita come rilevato dai soccorritori del 118 giunti rapidamente sul posto in seguito

alla segnalazione del sinistro.

I primi aggiornamenti in merito alla ricostruzione dei fatti.

Incidente sulla provinciale, schianto auto-moto: morto un uomo

Lo schianto, che ha coinvolto un’auto ed una moto, è avvenuto nel comune di Nembro, in provincia di Bergamo, sulla strada provinciale che conduce a Selvino, all’altezza della deviazione per Lonno. Per ragioni ancora da chiarire, nella tarda mattinata di sabato 28 giugno i due mezzi hanno tra loro impattato in maniera molto violenta. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 53 anni, che nulla ha potuto fare per evitare lo scontro con l’automobile, riportando ferite gravissime e perdendo la vita.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza ed un’automedica oltre all’elisoccorso proveniente dal nosocomio Papa Giovanni di Bergamo ma i sanitari non hanno potuto fare niente per salvare il motociclista. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che il veicolo stesse viaggiando da Nembro verso Selvino: lo schianto sarebbe avvenuto mentre l’auto stava svoltando verso Lonno. La moto stava scendendo dall’altopiano e si sarebbe trovata il mezzo davanti.