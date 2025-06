Tragico incidente in A1, tornavano dalla laurea della figlia: identificate le vittime

Ieri pomeriggio, un tragico incidente sull’autostrada A1 ha sconvolto una famiglia e l’intera comunità. Intorno alle 18, nei pressi del chilometro 570 in direzione Sud, un violento scontro tra un’automobile e un furgone ha provocato la morte di marito e moglie. La coppia stava tornando da un momento di festa, la laurea della figlia, quando la tragedia ha spezzato il loro viaggio e lasciato un dolore profondo.

Un grave incidente stradale si è verificato ieri alle 18 sull’autostrada A1, in direzione Sud, nei pressi del chilometro 570, poco distante dalle Vele, nella zona di Zagarolo. A scontrarsi sono stati un’automobile e un furgone. Nell’impatto hanno perso la vita i due occupanti della vettura, un uomo di 58 anni e sua moglie di 57, entrambi originari di Bisceglie.

I figli della coppia, rimasti feriti in modo serio, sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale con l’elicottero in codice rosso, così come l’autista del furgone, anch’egli in condizioni critiche. Il tratto autostradale coinvolto è rimasto chiuso per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dell’area.

Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli agenti della polizia stradale stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi sul luogo dello scontro per stabilire le cause esatte che hanno portato allo scontro tra l’auto e il furgone. Al momento non sono state escluse ipotesi.

Rientravano dalla scuola marescialli di Firenze diretti a Bisceglie, dopo aver vissuto uno di quei momenti che riempiono di gioia ogni genitore: la laurea in Lettere della loro figlia maggiore.

Una giornata di festa che si è trasformata in tragedia per tutta la famiglia. L’auto con a bordo Emanuele Cosmai, 57 anni, sua moglie Patrizia Firrao, 58, la figlia minore Gabriella, 21 anni, e il compagno di Adriana, neo maresciallo e anch’egli carabiniere, è rimasta coinvolta in uno scontro con un furgone nei pressi di Zagarolo. Madre e padre hanno perso la vita sul colpo, rimanendo intrappolati tra le lamiere. Gli altri due occupanti sono rimasti gravemente feriti.

L’altra figlia, Adriana, viaggiava su un’altra vettura e ha riportato ferite lievi, ma ha assistito impotente alla drammatica scena.