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Accordo tra Usa e Iran in bilico: perché Trump chiede tempo

Accordo tra Usa e Iran in bilico: perché Trump chiede tempo

Gli Stati Uniti e l'Iran sembrano avere una bozza di intesa per fermare il conflitto, ma Donald Trump chiede altri giorni per una decisione finale, mentre la regione resta instabile.

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Negli ultimi giorni è emersa una bozza di intesa che potrebbe porre fine alle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Fonti diplomatiche riferiscono che la proposta prevede una proroga della tregua per 60 giorni, durante i quali verrebbero avviati colloqui più approfonditi sul programma nucleare iraniano e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Tuttavia il presidente americano Donald Trump ha chiesto “qualche giorno” in più per valutare la proposta, alimentando dubbi sulla sua previsione di attuazione e sulla stabilità del cessate il fuoco.

Il contenuto principale della bozza

La bozza di memorandum d’intesa, secondo le ricostruzioni, contempla una serie di misure mirate: una proroga della tregua per 60 giorni, l’avvio di negoziati specifici sullo smaltimento dell’uranio altamente arricchito e la supervisione dell’AIEA sulle attività nucleari. È previsto anche l’impegno iraniano a non perseguire la bomba atomica e l’obbligo di rimuovere mine e ordigni dalle acque dello Stretto di Hormuz entro 30 giorni per ristabilire il libero transito marittimo.

Termini economici e sanzioni

Tra gli elementi discussi figura il possibile sblocco graduale di beni iraniani congelati per un valore di miliardi di dollari e la revoca progressiva di alcune sanzioni. Nel progetto si parla anche di un fondo di investimento che potrebbe facilitare il ritorno di capitali e investimenti esteri in Iran, senza però stabilire cifre definitive.

Il punto è molto sensibile per l’amministrazione statunitense, che evita un “pagamento in contanti” diretto a Teheran.

Perché Trump chiede più tempo

Il presidente ha giustificato il rinvio spiegando di voler valutare garanzie concrete e la coerenza delle controparti. La sua posizione è influenzata da pressioni interne: i falchi repubblicani e l’appoggio israeliano hanno espresso riserve, sostenendo che la rimozione del blocco navale ridurrebbe leve di pressione su Teheran. Al tempo stesso la Casa Bianca e alcuni Paesi del Golfo preferiscono evitare una nuova escalation militare, cercando una soluzione diplomatica che tuteli le rotte commerciali e la sicurezza regionale.

Rischi legati all’imprevedibilità

Un nodo chiave è l’imprevedibilità della leadership statunitense: Teheran stessa ha espresso preoccupazioni sulla possibilità che gli impegni non vengano mantenuti. Questo clima rende delicata la firma di un accordo preliminare che richiede fiducia reciproca e meccanismi di verifica credibili, come il rafforzamento della supervisione dell’AIEA sul materiale nucleare.

Fragilità della tregua e scenari militari

Nonostante la bozza, la situazione sul terreno resta tesa. Nelle ultime settimane si sono verificati scambi di attacchi nel Golfo Persico, con abbattimenti di droni e attacchi a siti militari. Le forze statunitensi hanno denunciato violazioni del cessate il fuoco e alcune nazioni della regione, come il Kuwait, hanno respinto attacchi con missili e droni. Questi episodi dimostrano quanto sia sottile il filo che separa la tregua da una nuova ondata di ostilità.

La questione libanese e le pressioni di Israele

Un ulteriore fattore di instabilità è il conflitto in Libano e l’azione di Israele contro Hezbollah. Secondo le ricostruzioni, le operazioni israeliane rischiano di complicare i negoziati, poiché possono essere interpretate da Teheran come mosse ostili che minano la fiducia necessaria per portare avanti l’accordo. Il destino del Libano è rimasto in larga parte escluso dalla bozza, ma la sua centralità geopolitica continua a pesare sulle trattative.

Prospettive e passi successivi

Se firmata, la bozza aprirebbe a una seconda fase di negoziati su questioni più complesse, come le riserve di uranio altamente arricchito e il regime di arricchimento. In parallelo rimarrebbero da definire le modalità di sblocco dei fondi iraniani e la revoca delle sanzioni, probabilmente in più step legati a risultati verificabili. I mediatori internazionali continueranno a svolgere un ruolo chiave per tradurre gli impegni politici in garanzie operative.

Il ruolo dei mediatori e delle potenze regionali

Il Pakistan e altri intermediari hanno già intensificato i contatti diplomatici, e rappresentanti statunitensi e iraniani si scambiano bozze e osservazioni attraverso canali ufficiali e non ufficiali. Inoltre la cooperazione o la discordia di Paesi del Golfo e attori esterni influenzerà la durata e la qualità dell’intesa, rendendo cruciale la gestione delle pressioni politiche interne e internazionali.

In conclusione, l’accordo in bozza rappresenta una possibile via d’uscita dal conflitto ma resta appeso a numerose condizioni: la fermezza delle garanzie sul nucleare, la graduale ripresa dei commerci marittimi nello Stretto di Hormuz e la capacità delle parti di limitare le provocazioni militari. La richiesta di ulteriori giorni da parte di Trump non è solo un rinvio formale, ma un periodo in cui si deciderà se trasformare una soluzione preliminare in un processo negoziale solido e verificabile.