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Ebola, negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo

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(Adnkronos) - Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. A confermarlo è il ministero della Salute, spiegando che le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma.  Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo a...

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(Adnkronos) – Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. A confermarlo è il ministero della Salute, spiegando che le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma.  

Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.

Il ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna. Si conferma che il rischio in Italia resta molto basso. 

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