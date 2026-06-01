Salvo lo speleologo bloccato nella grotta in Piemonte, estratto dopo 12 ore

(Adnkronos) - E' stato salvato dal soccorso alpino lo speleologo italiano bloccato da ieri nella Grotta dei Cinghiali Volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo, a circa 120 metri di profondità. L'uomo, che era rimasto bloccato da un masso che gli immobilizzava una gamba, è stato fatto...