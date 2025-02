Volo New York-Delhi dirottato per allarme bomba: atterraggio a Fiumicino

Volo New York-Delhi dirottato per allarme bomba: atterraggio a Fiumicino

Allarme bomba su volo American Airlines da New York a Delhi: Boeing 787 atterra a Fiumicino scortato da caccia militari.

Un aereo di American Airlines, il volo AAL292 in partenza da New York e diretto a Delhi, è stato dirottato a Roma Fiumicino a causa di un allarme bomba. Il Boeing 787-9 Dreamliner, che si trovava sorvolando il Mar Caspio, ha intrapreso una manovra per modificare la rotta e dirigersi verso l’aeroporto italiano.

Allarme bomba su volo American Airlines: dirottato su Fiumicino

Il volo, partito ieri sera alle 20:30 ora locale dal JFK di New York, era diretto verso la capitale dell’India, Delhi.

Il velivolo, con a bordo 285 passeggeri, ha effettuato una manovra per ridurre l’altitudine ed è atterrato senza difficoltà sulla pista 1 di Fiumicino alle 17:22. L’aereo è stato accompagnato da due caccia militari durante l’avvicinamento.

La compagnia ha ritenuto di avere il personale adatto per gestire l’emergenza e assistere i passeggeri. Sebbene ci fossero altri scali lungo la rotta, come Istanbul e Dubai, Roma è stata scelta probabilmente dopo una valutazione approfondita della situazione, evitando un atterraggio più urgente in un luogo più vicino.

Allarme bomba su volo American Airlines: i controlli

“Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità locali e forniremo aggiornamenti man mano che la situazione si evolve. Apprezziamo la pazienza e la collaborazione dei nostri passeggeri”, ha dichiarato la compagnia.

Come previsto dalla procedura in questi casi, una volta che tutti i passeggeri sono stati fatti scendere, vengono avviati i controlli a bordo dell’aereo. L’operazione è affidata agli artificieri e alla Polizia di Frontiera Aerea, che eseguono una perquisizione approfondita per verificare eventuali minacce a bordo.