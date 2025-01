I detriti della navicella spaziale Starship, andata distrutta, hanno interessato per alcune ore lo spazio aereo civile di Porto Rico con aerei che sono stati dirottati.

Alcuni voli civili americani sono stati dirottati a causa dei detriti dispersi nello spazio aereo a seguito del lancio di SpaceX. L’operazione è andata bene ma vi sono comunque strascichi che hanno comportato delle complicanze.

Aerei in attesa nello spazio di Porto Rico

La FeA ha garantito che l’inconveniente accaduto si è risolto in poco tempo ed ora il traffico aereo nell’area interessata è tornato alla normalità. Quanto accaduto però inizialmente aveva generato paura come è normale in questi casi.

I detriti della navicella spaziale Starship erano presenti nella zona aerea vicino a Porto Rico, per questo motivo gli aerei che passavano in quella zona sono stati dirottati al fine di non impattarvi contro.

Da SpaceX: perso il segnale con Starship

SpaceX ha fatto sapere attraverso i propri canali social che ha perso il segnale con la capsula Starship poco dopo. Ricordiamo che essa con il lancio effettuato nella giornata di ieri è già al suo settimo test di volo.

Essendo andata distrutta, da qui i detriti che hanno interessato il traffico aereo civile, sarà necessario provvedere ad un nuovo lancio con un’altra navicella. Non si sa quando questo potrà accadere, ad ogni modo la speranza è che in questo caso non insorgano problemi.