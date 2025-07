Ennesima morte sulle strade, questa volta a perdere la vita un ragazzo di appena 23 anni. L’incidente si è consumato ieri sera, sabato 5 luglio 2025, intorno alle ore 22.00 a Parma. Ecco la ricostruzione della tragedia.

Parma, terribile incidente stradale: scontro tra auto e moto

I morti sulle nostre strade sono sempre troppi.

Ieri sera, sabato 5 luglio 2025, a Vicopò, frazione in provincia di Parma, c’è stato un altro incidente mortale. Una moto si è infatti scontrata frontalmente con una macchina, nei pressi della chiesa del paese, intorno alle ore 22.00. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche le autorità, che dovranno stabilire con esattezza l’esatta dinamica del sinistro.

Parma, terribile incidente stradale: morto un ragazzo di 23 anni

Come abbiamo visto, ieri sera, intorno alle ore 22.00, c’è stato un terribile incidente stradale a Vicopò, frazione in provincia di Parma. La Polizia sta ancora indagando per capire l’esatta dinamica dell’incidente, come mai la moto si è scontrata frontalmente con l’auto. A perdere la vita nello schianto un ragazzo di appena 23 anni, che era alla guida della moto. Inutili sono stati i tentativi di soccorso da parte del 118, in quanto il centauro è morto poco dopo lo schianto.