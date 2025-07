Ha perso improvvisamente quota precipitando fino a schiantarsi al suolo. Il gravissimo incidente aereo ha coinvolto un aliante, distrutto nell’impatto che ha provocato anche la morte di una persona. Si tratta del pilota a bordo del velivolo. Sul posto stanno operando squadre di soccorso.

Aliante precipita al suolo e si schianta: un morto

L’incidente è avvenuto, stando a quanto appreso, verso le 14 in Valle d’Aosta e per la precisione nella zona di Vetan, tra la Becca France ed il Mont Fallère, sopra a Saint-Nicolas. Per ragioni ancora da chiarire l’aliante è improvvisamente precipitato senza che il pilota potesse fare nulla per evitare l’impatto a terra. Sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorritori: dagli uomini del soccorso alpino ai vigili del fuoco, dal 118 alla Guardia di Finanza.

Giunti in loco non è stato possibile fare altro che accertare il decesso dell’uomo. I militari hanno dunque avviato le operazioni di riconoscimento, ancora in corso, ed iniziato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Indagini affidate al Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entreves. Al momento l’esatta causa dello schianto rimane ignota.