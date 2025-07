Trovata morta in un'abitazione una donna di 42 anni: i primi aggiornamenti

Trovata morta in un'abitazione una donna di 42 anni: i primi aggiornamenti

I carabinieri della compagnia di Bracciano stanno indagando sull'episodio per chiarire le cause del decesso della 42enne

Drammatica scoperta nelle prime ore del mattino di sabato 5 luglio. All’interno di un appartamento ubicato alle porte di Roma è stato trovato il cadavere di una donna. La vittima, da quanto si è appreso, ha 42 anni ed è stata rinvenuta nell’abitazione che insiste sul territorio di Manziana: sulla vicenda è al momento mantenuto dai carabinieri della compagnia di Bracciano, che stanno indagando, il massimo riserbo.

Ma vi sono già alcuni aggiornamenti in merito alla vittime e alle ipotesi legate alle cause del decesso.

Corpo di una donna trovato in un’abitazione: le ipotesi

Nell’abitazione all’interno della quale è stato trovato il corpo della donna sono stati avviati, sin dalla prima mattinata, i rilievi e diverse persone sono state sentite dalle forze dell’ordine che stanno raccogliendo indizi per chiarire cosa sia accaduto. I carabinieri hanno transennato via Santa Severa, nella quale si trova l’appartamento e la Scientifica è entrata all’interno per individuare indizi utili.

La traslazione della salma all’obitorio del Gemelli di Roma è stata disposta dall’autorità giudiziaria. Al momento è stata resa nota l’età della donna deceduta, 42 anni e si ritiene che possa essere di nazionalità italiana. Tra gli ascoltati vi sono i dipendenti di un mobilificio situato a poca distanza dall’abitazione oltre ai lavoratori di un bar. Nessun fermo è stato per ora effettuato.